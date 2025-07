Plauen 22.07.2025

„Das wird an der Stelle tatsächlich auch mal Zeit“: Neuer Blitzer am Elster-Park in Plauen? Das ist dran an den Gerüchten

An der Ampel nahe dem Plauener Einkaufszentrum liefen am Dienstag technische Arbeiten. Diese lösten prompt Spekulationen über einen neuen Blitzer aus. Was es damit auf sich hat. Ein Arbeitseinsatz an einer Ampelanlage nahe dem Elster-Park in Plauen hat am Dienstag für öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt. In sozialen Netzwerken kamen Gerüchte auf, wonach es sich um Vorbereitungen für einen neuen Blitzer handelte. Was ist da dran? Ein Arbeitseinsatz an einer Ampelanlage nahe dem Elster-Park in Plauen hat am Dienstag für öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt. In sozialen Netzwerken kamen Gerüchte auf, wonach es sich um Vorbereitungen für einen neuen Blitzer handelte. Was ist da dran? Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden