Das wohl älteste Paar auf der Plauener Wiesn: So feiern der 96-jährige Rudolf Gerisch und seine Frau Ingrid das Leben

Mit rosa Kleid und breitkrempigem Strohhut sowie Trachtenhemd und Janker waren die Gerischs aus dem Vogtland ein Hingucker auf der diesjährigen Sternquell-Wiesn. Er ist 96, sie 82. Warum der Strohhut nicht fehlen durfte.

Mit seinen 96 Jahren war Rudolf Gerisch aus Tobertitz der wohl älteste Besucher der Sternquell-Wiesn in diesem Jahr. Mit seiner Ehefrau Ingrid, 82, könnten beide zusammen auch das älteste Paar gewesen sein. Im rosafarbenen Kleid und mit breitkrempigem Strohhut war Ingrid Gerisch ein Hingucker. Ihr Mann trug einen dezenten Trachtenjanker. Den... Mit seinen 96 Jahren war Rudolf Gerisch aus Tobertitz der wohl älteste Besucher der Sternquell-Wiesn in diesem Jahr. Mit seiner Ehefrau Ingrid, 82, könnten beide zusammen auch das älteste Paar gewesen sein. Im rosafarbenen Kleid und mit breitkrempigem Strohhut war Ingrid Gerisch ein Hingucker. Ihr Mann trug einen dezenten Trachtenjanker. Den...