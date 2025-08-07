Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • „Dass Leute wie du überhaupt zur Wahl gehen dürfen“ - Aus dem Leben eines Plauener Analphabeten

Der Plauener, R. Romano Körner, will sich mit seiner Lese- und Rechtschreibschwäche nicht abfinden.
Der Plauener, R. Romano Körner, will sich mit seiner Lese- und Rechtschreibschwäche nicht abfinden. Bild: Ellen Liebner
Der Plauener, R. Romano Körner, will sich mit seiner Lese- und Rechtschreibschwäche nicht abfinden.
Der Plauener, R. Romano Körner, will sich mit seiner Lese- und Rechtschreibschwäche nicht abfinden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
„Dass Leute wie du überhaupt zur Wahl gehen dürfen“ - Aus dem Leben eines Plauener Analphabeten
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Lesen und Schreiben fällt 6,2 Millionen Menschen in Deutschland schwer. Wie ein betroffener Plauener seinen Alltag bestreitet.

"Vielleicht würde ich heute unter einer Brücke liegen", sagt R. Romano Körner. Dass es nicht so ist, verdanke er seinem offenen Umgang mit seiner Einschränkung. "Ich musste mich öffnen, sonst wäre ich untergegangen."
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
04.07.2025
5 min.
Riesiger Solarpark im Vogtland geplant: Jetzt sprechen betroffene Anwohner des Plauener Ortsteils
Das Unterlosaer Ehepaar Stefan Körner und Ramona Meyer vor bisher (fast) unberührter Landschaft. Auf dem Grünland und weiteren vielen Hektaren soll ein Solarpark entstehen.
Im beschaulichen Unterlosa am Rande Plauens sorgt ein geplanter Solarpark für Unruhe. Anwohner Stefan Körner sieht Natur und Dorfbild in Gefahr. Die Einwohner sind zum Widerspruch entschlossen. Eine Bürgerinitiative ist in Gründung.
Sabine Schott
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
01.07.2025
1 min.
Plauener Wirtschaftsförderer aktuell nicht im Dienst
Plauens Wirtschaftsförderer Andre Körner ist wegen einer Erkrankung momentan nicht im Dienst.
Plauens Wirtschaftsförderer André Körner ist plötzlich und schwer erkrankt. Er fällt für unbestimmte Zeit aus, teilt die Stadtverwaltung mit. Wer übernimmt die Vertretung?
Michael Brandenburg
Mehr Artikel