„Dass Leute wie du überhaupt zur Wahl gehen dürfen“ - Aus dem Leben eines Plauener Analphabeten

Plauen
Das Lesen und Schreiben fällt 6,2 Millionen Menschen in Deutschland schwer. Wie ein betroffener Plauener seinen Alltag bestreitet.
"Vielleicht würde ich heute unter einer Brücke liegen", sagt R. Romano Körner. Dass es nicht so ist, verdanke er seinem offenen Umgang mit seiner Einschränkung. "Ich musste mich öffnen, sonst wäre ich untergegangen."
