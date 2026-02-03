Demo-Bilanz: So häufig gingen Vogtländer im vergangenen Jahr auf die Straße

Plauen
270 Mahnwachen, Aufzüge und Kundgebungen hat es 2025 im Vogtland gegeben. Die meisten Teilnehmer hat das Landratsamt bei einer Versammlung Mitte August registriert.
Für Vielfalt, Frieden oder aus Protest gegen Windkraft: Es gibt viele Gründe, weshalb Menschen im Vogtland auf die Straße gehen. Die Versammlungsbehörde des Landkreises hat im vergangenen Jahr insgesamt 270 Mahnwachen, Aufzüge und Kundgebungen registriert, etwa 35.000 Menschen seien dafür angemeldet gewesen. Teilnehmerstärkste Versammlung...
