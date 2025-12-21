Der ewige Weihnachtsbaum: Wohin ist Plauens skurrilster Adventsgruß entschwebt?

Schon vor einem Jahr stach der an einem Kranhaken hängende Weihnachtsbaum ins Auge, dieses Jahr erneut. Doch nun ist er verschwunden. Was ein 50 Jahre alter ADK 125 damit zu tun hat.

Wer in Plauen auf der Straßberger Straße unterwegs ist, wird sich womöglich wundern: Irgendetwas hat sich gerade geändert, doch was eigentlich? Es ist der an einem Kranhaken hängende Weihnachtsbaum. Gefühlt ewig hing der skurrile Adventsgruß dort, seit wenigen Tagen ist er verschwunden. Was hat es damit auf sich? Wer in Plauen auf der Straßberger Straße unterwegs ist, wird sich womöglich wundern: Irgendetwas hat sich gerade geändert, doch was eigentlich? Es ist der an einem Kranhaken hängende Weihnachtsbaum. Gefühlt ewig hing der skurrile Adventsgruß dort, seit wenigen Tagen ist er verschwunden. Was hat es damit auf sich?