Der ganze Stolz der Brandschützer: Weischlitzer Feuerwehr freut sich über neuen Gerätewagen

Rund 60 Freiwillige zählt die Retter-Truppe in der Gemeinde. Sie hat jetzt ein modernes Fahrzeug erhalten. Das musste früher ausrücken als gedacht.

Das war so nicht geplant: Eigentlich sollte am Samstag in Weischlitz feierlich der neue Gerätewagen für die Freiwillige Feuerwehr übergeben werden. Doch die Übergabe verzögerte sich – denn die Retter mussten mit jenem Wagen zu einem schweren Unfall auf der A 72 ausrücken. Diesen ersten Härtetest hat das Fahrzeug mit Bravour bestanden. Zum...