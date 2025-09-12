Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Noch ist es nur ein Nebenberuf: Der Banker Sascha Meyer ist seit vier Jahren auch Winzer. Sein Produkt: „Meyerwein“.
Noch ist es nur ein Nebenberuf: Der Banker Sascha Meyer ist seit vier Jahren auch Winzer. Sein Produkt: „Meyerwein“.
Plauen
Der Weinpionier im Vogtland: Plauens erster Winzer erwartet gute Ernte
Redakteur
Von Sabine Schott
Auf dem Grundstück von Sascha Meyer im Plauener Süden gedeihen 250 Rebstöcke. Jetzt steht die Lese der süßen Früchte an. Welche Weine er daraus keltert und was sie kosten.

Wer an Weinbau denkt, hat oft Bilder von Mosel, Rheingau oder Saale-Unstrut vor Augen. Doch auch im Vogtland reifen mittlerweile Trauben für einen edlen Tropfen. Sascha Meyer hegt und pflegt sie auf seinem Weinberg im Plauener Süden, der - vorerst - 600 Quadratmeter groß ist.
