Die Bastel-Leidenschaft hat es ihr angetan: Bei Elsterberger Modelleisenbahnern mischt auch eine Frau mit

Rund 25.000 Besucher haben seit Beginn der 1990er-Jahre die Modelleisenbahn-Schau in Elsterberg besucht. Nun steht die 30. Auflage an. Was neu ist und was die einzige Frau im Verein zeigen will.

Wenn es surrt und blinkt, die Züge die Gleise entlang kurven und sich durch die Landschaft schlängeln, schlägt das Herz eines jeden Eisenbahnfans höher. In Elsterberg steht die 30. Modelleisenbahn-Ausstellung vor der Tür. An den Wochenenden 15. und 16. November sowie 22. und 23. November präsentieren die Modelleisenbahner die kleinen Bahnen...