Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Die Bastel-Leidenschaft hat es ihr angetan: Bei Elsterberger Modelleisenbahnern mischt auch eine Frau mit

Eisenbahnfans unter sich: Mario Günther, Heinz Arndt, Bernhard Köhler, Karli Hiller, Renate Kriete, Thomas Zache und Peter Gerstner (von links).
Eisenbahnfans unter sich: Mario Günther, Heinz Arndt, Bernhard Köhler, Karli Hiller, Renate Kriete, Thomas Zache und Peter Gerstner (von links). Bild: Simone Zeh
Eisenbahnfans unter sich: Mario Günther, Heinz Arndt, Bernhard Köhler, Karli Hiller, Renate Kriete, Thomas Zache und Peter Gerstner (von links).
Eisenbahnfans unter sich: Mario Günther, Heinz Arndt, Bernhard Köhler, Karli Hiller, Renate Kriete, Thomas Zache und Peter Gerstner (von links). Bild: Simone Zeh
Plauen
Die Bastel-Leidenschaft hat es ihr angetan: Bei Elsterberger Modelleisenbahnern mischt auch eine Frau mit
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 25.000 Besucher haben seit Beginn der 1990er-Jahre die Modelleisenbahn-Schau in Elsterberg besucht. Nun steht die 30. Auflage an. Was neu ist und was die einzige Frau im Verein zeigen will.

Wenn es surrt und blinkt, die Züge die Gleise entlang kurven und sich durch die Landschaft schlängeln, schlägt das Herz eines jeden Eisenbahnfans höher. In Elsterberg steht die 30. Modelleisenbahn-Ausstellung vor der Tür. An den Wochenenden 15. und 16. November sowie 22. und 23. November präsentieren die Modelleisenbahner die kleinen Bahnen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
4 min.
Kleintierschau so vielfältig wie selten: Warum die Weischlitzer Züchter um ihre Jubiläumsschau bangen
Thomas Tschanter (Mitte) freut sich über die zwei Neuen im Verein: Jonas Lex (links) und Vater Silvio Lex aus Oelsnitz.
Die Weischlitzer Kleintierzüchter wollen am Wochenende ihre Jubiläumsschau zum 125-jährigen Bestehen ihres Vereins präsentieren. Gezeigt werden sollen diesmal besonders viele Enten und Gänse.
Simone Zeh
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14:04 Uhr
5 min.
Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
Ryanair will Bordkarten (fast) nur noch über die App ausgeben. (Symbolbild)
Ryanair hat der ausgedruckten Bordkarte den Kampf angesagt. Passagiere sollen ihre Smartphones nutzen und auf die hauseigene App gezwungen werden. Werden Internet-ferne Menschen abgehängt?
Christian Ebner, dpa
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
14:10 Uhr
4 min.
Indigene Aktivisten stürmen Klimakonferenz
Auch die brasilianische Bundespolizei war im Einsatz.
Das Gelände des Gipfels ist streng bewacht. Dennoch schaffen es wütende Demonstranten bis in die Eingangshalle. Fragen nach der Sicherheit kommen auf – und nach der politischen Teilhabe der Urvölker.
Torsten Holtz, Larissa Schwedes und Denis Düttmann, dpa
05.09.2025
1 min.
So endet der Musiksommer in Elsterberg: Freier Eintritt in Laurentiuskirche
Die Jehmlich-Orgel in der Elsterberger Kirche.
Mit dem Ende der warmen Jahreszeit schließen auch die Konzerte des Musiksommers in Elsterberg ab. Das letzte Programm ist am Sonntag zu erleben.
Simone Zeh
Mehr Artikel