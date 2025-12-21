Die besondere Leckerei: Plauener Café Trömel tischt in der Weihnachtszeit Eisstollen auf

Die Auswahl ist allgemein groß: Neben dem klassischen Christstollen gibt es unter anderem Marzipan-, Quark- und Mohnstollen. Im Café Trömel am Klostermarkt kann man auch Eisstollen bestellen – eine Spezialität.

Wer in diesen Tagen am Café Trömel am Klostermarkt vorbeikommt, stößt auf Werbung für Eisstollen. Klingt interessant! Doch was ist das? „Manch einer dachte schon, dass es sich hierbei um gefrorenen Stollen handelt", schmunzelt Alexander Feitisch. Der Juniorchef vom Café und Restaurant Trömel und Betreiber des Eiscafés Ebert im Plauener...