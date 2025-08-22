Die Plauener Abfallentsorgung bekommt einen neuen Chef

Nach 33 Jahren hat das Plauener Müllunternehmen eine neue Leitung. Wer der neue Chef ist und was er mit dem Betrieb vorhat.

Michael Wagner wird ab Februar 2026 der neue Geschäftsführer der Abfallentsorgung Plauen. Er gewann die Stellenausschreibung und tritt damit die Nachfolge von der bisherigen Chefin Elke Martin an. Sie geht nach 33 Jahren in den Ruhestand.