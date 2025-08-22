Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Straßenbahnchef Karsten Treiber und Michael Wagner, zukünftiger Chef der Abfallentsorgung.
Straßenbahnchef Karsten Treiber und Michael Wagner, zukünftiger Chef der Abfallentsorgung. Bild: Ellen Liebner
Straßenbahnchef Karsten Treiber und Michael Wagner, zukünftiger Chef der Abfallentsorgung.
Straßenbahnchef Karsten Treiber und Michael Wagner, zukünftiger Chef der Abfallentsorgung. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Die Plauener Abfallentsorgung bekommt einen neuen Chef
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach 33 Jahren hat das Plauener Müllunternehmen eine neue Leitung. Wer der neue Chef ist und was er mit dem Betrieb vorhat.

Michael Wagner wird ab Februar 2026 der neue Geschäftsführer der Abfallentsorgung Plauen. Er gewann die Stellenausschreibung und tritt damit die Nachfolge von der bisherigen Chefin Elke Martin an. Sie geht nach 33 Jahren in den Ruhestand.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
01.08.2025
4 min.
Problempunkt Postplatz in Plauen: Wie Polizei und Stadt jetzt zusätzlich für Sicherheit und Ordnung sorgen wollen
In den ehemaligen Räumen der Signal Iduna am Plauener Postplatz soll künftig ein Bürgerpunkt entstehen.
Alkoholverbotszone und verstärkte Polizeipräsenz reichen Oberbürgermeister Steffen Zenner noch nicht aus, um das Sicherheitsgefühl am gefährlichsten Ort im Vogtland zu verbessern. Was er noch vorhat und wie Anlieger diesen Schritt finden.
Jonas Patzwaldt
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
21.08.2025
2 min.
Plauen hat jetzt eine eigene Bühne: Wo sie zum Einsatz kommen wird
OB Steffen Zenner (CDU), sein Büroleiter Lars Krämer und Kulturreferent Hardy Herold.
„Vielleicht reicht sie für ein ACDC-Konzert nicht aus“, scherzt der Bürgermeister. Dennoch bedeute die Bühne eine „neue Ära“ für Plauens Kultur. Was sie kann und wie teuer sie war.
Jonas Patzwaldt
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
Mehr Artikel