Die „Röste" in Plauen feiert 30. Geburtstag – warum ein Stromausfall besonders in Erinnerung blieb

In Plauens Alter Kaffeerösterei wird am Samstag zum 30. Jubiläum groß aufgefahren. Partygäste können auf zwei Floors bis in die Puppen tanzen und über die alten Zeiten plaudern.

Seit der Eröffnung 1996 stand die „Röste“ in Plauen für frische Party-Formate und Livemusik jenseits vom Mainstream. Diesen Samstag steigt im Kulturzentrum Alte Kaffeerösterei eine fette Geburtstags-Fete. Mit einer Ü 30 Party geht’s durch die Nacht. Besucher erwartet nicht nur prickelnden Begrüßungssekt. Es wird groß aufgefahren,... Seit der Eröffnung 1996 stand die „Röste“ in Plauen für frische Party-Formate und Livemusik jenseits vom Mainstream. Diesen Samstag steigt im Kulturzentrum Alte Kaffeerösterei eine fette Geburtstags-Fete. Mit einer Ü 30 Party geht’s durch die Nacht. Besucher erwartet nicht nur prickelnden Begrüßungssekt. Es wird groß aufgefahren,...