Diebe bauen in Mühltroff Zaun ab und nehmen ihn mit

So einen Diebstahl gibt es auch nicht aller Tage. 27 Zaunelemente sind verschwunden.

Unbekannte Diebe haben in Mühltroff am helllichten Tag einen Zaun abgebaut und mitgenommen. Darüber berichtete am Freitag die Polizei. Die Täter waren am Donnerstagmorgen über ein Feld an ein Grundstück an der Hauptstraße gelangt. Sie demontierten dort 27 Doppelstabmattenzaunelemente in den Abmaßen 1,6 mal 2,5 Meter im Gesamtwert von 2000...