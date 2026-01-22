Diebe dringen gewaltsam in eine Plauener Schule ein

Sie kamen über Nacht über den Hintereingang: Worauf es die Kriminellen in dem Plattenbau abgesehen hatten.

Schreck in der Morgenstunde: In der ehemaligen Allendeschule an der Friedrich-Engels-Straße in Plauen ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Die Diebe verschafften sich über einen Hintereingang gewaltsam Zugang. Die Kriminellen hatten es dabei auf Bargeld abgesehen, und sie fanden welches. „Wie hoch der entwendete Betrag ist,...