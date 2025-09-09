Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei nimmt Hinweise zu einem Diebstahl in Plauen entgegen.
Die Polizei nimmt Hinweise zu einem Diebstahl in Plauen entgegen. Bild: Symbolbild: Carsten Rehder/dpa
Die Polizei nimmt Hinweise zu einem Diebstahl in Plauen entgegen.
Die Polizei nimmt Hinweise zu einem Diebstahl in Plauen entgegen. Bild: Symbolbild: Carsten Rehder/dpa
Plauen
Diebe stehlen in Plauen E-Bike-Gabel und Akku
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Täter sind in einen Keller eines Wohnhauses eingebrochen. Worauf die Polizei nun setzt.

Die Diebe, die sich in einem Keller eines Wohnhauses in Plauen bedienten, wussten offenbar genau, was sie stehlen wollten. Die unbekannten Täter machten sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 4. September, etwa 18 Uhr, und Montag, 8. September, gegen 14.30 Uhr, in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Plauener Ortsteil Chrieschwitz zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
02.09.2025
1 min.
Diesel in Adorf aus Baumaschinen gestohlen
Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu einem Diebstahl entgegen.
Diebe waren auf eine Baustelle im Ortsteil Arnsgrün eingedrungen. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
25.08.2025
1 min.
Mountainbike aus einem Keller in Plauen gestohlen
Die Polizei hofft auf Hinweise zu einem Fall von Diebstahl.
Der Wert des Zweirades beläuft sich auf etwa 3700 Euro. Worauf die Polizei nun setzt.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel