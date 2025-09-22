Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Plauener Neustadt waren Einbrecher am Werk. Bild: Symbolbild: Silas Stein/dpa
In der Plauener Neustadt waren Einbrecher am Werk. Bild: Symbolbild: Silas Stein/dpa
Plauen
Diebe stehlen Kupferrohre aus frisch saniertem Wohnhaus in Plauen
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Tat an der Stresemannstraße in der Plauener Neustadt ereignete sich zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen.

Plauen.

In der Plauener Neustadt sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 10 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Die bislang unbekannten Täter hätten sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Stresemannstraße nahe der Kreuzung zur Auenstraße verschafft. Aus dem Keller des frisch sanierten Hauses entwendeten sie etwa 35 Meter Kupferrohr im Wert von circa 2000 Euro und richteten dabei Sachschaden von rund 300 Euro an. Gesucht werden nun Zeugen, denen zwischen Samstag und Montag Personen in dem Bereich aufgefallen sind, die mit dem Diebstahl zu tun haben könnten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter der Rufnummer 03741 140 entgegen. (mib)

