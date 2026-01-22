Diebstahl auf Gelände eines Autohandels in Plauen

Plauen
Die Einbrecher hatten es auf wichtige Ersatzteile abgesehen. Warum diese so heißbegehrt sind.
Bereits in der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in den Schuppen eines Autohandels an der Vom-Stein-Straße in Plauen eingedrungen. Ihre Beute: fünf Katalysatoren und ein Hochdruckreinigungsgerät. Der Stehlschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf insgesamt 1500 Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Katalysatoren...
