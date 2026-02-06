MENÜ
Anja Chemnitzer ist die neue Center-Managerin im Elster-Park und in den Kolonnaden.
Anja Chemnitzer ist die neue Center-Managerin im Elster-Park und in den Kolonnaden. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Diese Frau führt nun zwei große Plauener Einkaufszentren
Redakteur
Von Sabine Schott
Anja Chemnitzer übernimmt die Verantwortung für die Plauener Einkaufszentren Elster-Park und Kolonnaden. Ihr Ziel ist die Weiterentwicklung der so verschiedenen Standorte, die bisher Holger Kappei managte.

Wechsel im Center-Management von zwei Plauener Einkaufszentren: Seit Jahresbeginn verantwortet Anja Chemnitzer den Elster-Park in der Äußeren Reichenbacher Straße am Rande des Chrieschwitzer Hangs und die Kolonnaden mitten im Zentrum der Stadt.
Mehr Artikel