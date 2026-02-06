Diese Frau führt nun zwei große Plauener Einkaufszentren

Plauen
Anja Chemnitzer übernimmt die Verantwortung für die Plauener Einkaufszentren Elster-Park und Kolonnaden. Ihr Ziel ist die Weiterentwicklung der so verschiedenen Standorte, die bisher Holger Kappei managte.
Wechsel im Center-Management von zwei Plauener Einkaufszentren: Seit Jahresbeginn verantwortet Anja Chemnitzer den Elster-Park in der Äußeren Reichenbacher Straße am Rande des Chrieschwitzer Hangs und die Kolonnaden mitten im Zentrum der Stadt.
