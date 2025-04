Diese Leckereien gibt es auf dem Europäischen Bauernmarkt in Plauen - und das kosten sie

Viele Händler und Besucher kommen seit vielen Jahren zum Europäischen Bauernmarkt. Das liegt auch an den Preisen. Warum der Bauernkrapfen in Innsbruck dreimal so teuer ist wie in Plauen.

Ziegenkäse, Schnaps und noch ein bisschen mehr: Sabine Schlimme-Thalmann und Nils Poßner haben beim Europäischen Bauernmarkt tüchtig zugeschlagen. Sie kommen mit ihren Tüten aus dem Obergeschoss des Plauener Möbelhauses Biller und sehen sehr zufrieden aus. „Wir kennen das vom vergangenen Jahr", sagen die Besucher aus Neustadt an der Orla...