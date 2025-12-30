Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet

Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.

Wer in diesen Tagen durch das untere Geschoss im Einkaufszentrum Elster-Park geht, wird sich verwundert die Augen reiben. Weithin sichtbar ist ein gelb-schwarzes Markierungsband, das über den Eingang und auf die Fenster eines Jeansladens geklebt ist. „Damit wollen wir auf unser besonderes Angebot aufmerksam machen. Wir bieten hier aktuelle...