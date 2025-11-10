Diese neue Attraktion erwartet Besucher in der nächsten Saison an der Talsperre Pöhl

Plauen
Räder statt Autos: Auf dem einstigen Gelände des Autokinos Neudörfel entsteht jetzt eine moderne Anlage für Fahrrad-Fans. Das Projekt ist der erste Abschnitt eines Freizeitangebots, das auch abseits der Badesaison Gäste locken soll.
Über eine neue Nutzung der ehemaligen Autokino-Fläche in Neudörfel dachte man im Zweckverband Talsperre Pöhl schon länger nach. „Wieder ein Autokino zu etablieren, hat sich letztlich als unrealistisch herausgestellt“, sagt Geschäftsführerin Elisabeth Blüml-Fuchs. Aber nichts aus dem Grundstück in günstiger Lage zu machen, sei auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.