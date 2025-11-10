Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Diese neue Attraktion erwartet Besucher in der nächsten Saison an der Talsperre Pöhl

Planer Matthias Röseler (links) vom Ingenieurbüro Bräunel erklärt Elisabeth Blüml-Fuchs und Martin Teyke vom Talsperrenzweckverband den Bauablauf.
Planer Matthias Röseler (links) vom Ingenieurbüro Bräunel erklärt Elisabeth Blüml-Fuchs und Martin Teyke vom Talsperrenzweckverband den Bauablauf. Bild: Thomas Voigt
Plauen
Diese neue Attraktion erwartet Besucher in der nächsten Saison an der Talsperre Pöhl
Von Claudia Bodenschatz
Räder statt Autos: Auf dem einstigen Gelände des Autokinos Neudörfel entsteht jetzt eine moderne Anlage für Fahrrad-Fans. Das Projekt ist der erste Abschnitt eines Freizeitangebots, das auch abseits der Badesaison Gäste locken soll.

Über eine neue Nutzung der ehemaligen Autokino-Fläche in Neudörfel dachte man im Zweckverband Talsperre Pöhl schon länger nach. „Wieder ein Autokino zu etablieren, hat sich letztlich als unrealistisch herausgestellt“, sagt Geschäftsführerin Elisabeth Blüml-Fuchs. Aber nichts aus dem Grundstück in günstiger Lage zu machen, sei auch...
