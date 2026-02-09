MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Vorstand (von links): Renate Roth, Renate Stolze, Erika Stief, Marlies Popp, Stefi Adler und Monika Schuster. Auf dem Bild fehlen Birgit und Reinhard Fuchs sowie Dorothea Langefeld.
Der Vorstand (von links): Renate Roth, Renate Stolze, Erika Stief, Marlies Popp, Stefi Adler und Monika Schuster. Auf dem Bild fehlen Birgit und Reinhard Fuchs sowie Dorothea Langefeld. Bild: Ellen Liebner
Der Vorstand (von links): Renate Roth, Renate Stolze, Erika Stief, Marlies Popp, Stefi Adler und Monika Schuster. Auf dem Bild fehlen Birgit und Reinhard Fuchs sowie Dorothea Langefeld.
Der Vorstand (von links): Renate Roth, Renate Stolze, Erika Stief, Marlies Popp, Stefi Adler und Monika Schuster. Auf dem Bild fehlen Birgit und Reinhard Fuchs sowie Dorothea Langefeld. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Diese Vogtländerinnen holen Menschen aus der Einsamkeit
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 36 Mitgliedern hat es einst angefangen, inzwischen sind über 100 Aktive dabei: Das Plauener Seniorenkolleg stößt mit seiner Arbeit auf großes Interesse. Was in den kommenden Monaten geplant ist.

Dieses Duo hat sich bewährt: Die im vorigen Jahr mit dem Sächsischen Verdienstorden ausgezeichneten Vogtländerinnen Renate Stolze und Dorothea Langefeld sind als Doppelspitze des Plauener Seniorenkollegs bestätigt worden. Die für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz in dem Verein ausgezeichneten Frauen wirken von Beginn an mit in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
1 min.
Neue Ausstellung in Plauen zeigt Motive zahlreicher Fotografie-Enthusiasten
Andreas Stanko, Jürgen Zorn und Thomas Bauer (von links) bei den Vorbereitungen für die Ausstellung im Elster-Park.
Gleich sieben Fotoclubs haben Arbeiten für die Präsentationen zusammen getragen. Was Besucher ab Samstag erwartet.
Ellen Liebner
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
07.02.2026
5 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 36 Bilder
Hans Oliver Naumann und Annika Pfaff’s letzte große Party zu zweit
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautete das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzerten und funkelten die Outfits.
unserer Redaktion
05.02.2026
2 min.
Vor der Verschrottung gerettet: Restaurierter Flügel mit besonderer Vergangenheit erklingt jetzt wieder im Plauener Diesterweg-Gymnasium
Amalia Solovyeva und Ole Valentin weihten den restaurierten Flügel mit ein.
Fast wäre das Instrument auf dem Müll gelandet. Doch es kam anders.
Ellen Liebner
16:49 Uhr
6 min.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl verärgert Trump
Bad Bunny setzte eine politische Botschaft.
"Spaß und Tanz" hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Pausenauftritt beim großen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte den US-Präsidenten.
Johanna Hänsel, Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
16:47 Uhr
3 min.
McLaren-Boss: Keine Ungleichbehandlung der Piloten zurück
Der eine will Weltmeister werden, der andere ist es schon: Oscar Piastri (l) und Lando Norris. (Archivbild)
Die Papaya-Regeln bestimmen die Vorfahrt bei McLaren. Werden sie eher zugunsten von Weltmeister Lando Norris und gegen Oscar Piastri ausgelegt?
Mehr Artikel