Diese Vogtländerinnen holen Menschen aus der Einsamkeit

Mit 36 Mitgliedern hat es einst angefangen, inzwischen sind über 100 Aktive dabei: Das Plauener Seniorenkolleg stößt mit seiner Arbeit auf großes Interesse. Was in den kommenden Monaten geplant ist.

Dieses Duo hat sich bewährt: Die im vorigen Jahr mit dem Sächsischen Verdienstorden ausgezeichneten Vogtländerinnen Renate Stolze und Dorothea Langefeld sind als Doppelspitze des Plauener Seniorenkollegs bestätigt worden. Die für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz in dem Verein ausgezeichneten Frauen wirken von Beginn an mit in der...