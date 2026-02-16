MENÜ
Heute selbstverständlich: Wasser in jedem Haushalt. Doch seit wann gibt‘s das?
Bild: Felix Kästle/dpa
Heute selbstverständlich: Wasser in jedem Haushalt. Doch seit wann gibt‘s das?
Bild: Felix Kästle/dpa
Plauen
Plauener Seniorenkolleg lädt zur nächsten Veranstaltung
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Wie entstand eigentlich die Trinkwasserversorgung in Plauen und wann kamen letzte Haushalte an das Netz? Ein Vortrag geht diesen Fragen auf den Grund.

Das Plauener Seniorenkolleg lädt für kommenden Mittwoch, 18. Februar, zu seiner nächsten Veranstaltung ein. Es geht um die Entstehung der Trinkwasserversorgung in Plauen und dem Vogtland. Waltraut Muß vom heutigen Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland (Zwav) gibt Einblicke in die Ursprünge und Anfänge der einstigen Schlosswasserleitung...
