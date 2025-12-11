Diese Weihnachtsmärkte und Events locken im Vogtland am dritten Adventswochenende: Kulinarisches Angebot reicht von Pferdebuletten bis zu Ofendetschern

Das Weihnachtsliedersingen in Plauen, die „Netzschkauer Schlossweihnacht“ und die einzige Bergparade des Vogtlandes in Auerbach gehören zu den Angeboten am Wochenende des dritten Advent. Eine Auswahl.

Plauen: Der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandes auf dem Plauener Altmarkt und an der Herrenstraße ist am Wochenende täglich ab 11 Uhr geöffnet. Die Highlights des Bühnenprogramms: Freitagabend ab 18 Uhr Jana Sammer, Samstag ab 17 Uhr Markus Hoffmann und ab 19.30 Uhr Silke Fischer mit Gitarrist Thorsten Heinke. Höhepunkt am Samstag ist das...