  • Dieser Plauener trennte sich für die DDR von seiner Familie – doch dann kamen Zweifel auf

Mario Schroeder aus Plauen plante Ende der 1980er-Jahre, sein Haus zu verkaufen. Doch dazu kam es nie.
Mario Schroeder aus Plauen plante Ende der 1980er-Jahre, sein Haus zu verkaufen. Doch dazu kam es nie.
Plauen
Dieser Plauener trennte sich für die DDR von seiner Familie – doch dann kamen Zweifel auf
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Familie von Mario Schroeder reiste 1985 in den Westen aus. Er blieb im Vogtland. Dann wollte auch er gehen, vorher sein Haus verkaufen. Doch dazu kam es nie. Hier erzählt er seine Geschichte.

Mit nicht einmal 17 Jahren hat Mario Schroeder aus Plauen eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Damals für die DDR und gegen seine Familie. Als seine Mutter samt Geschwistern 1985 ausreisten, um bei dem vorher inhaftierten und von der BRD freigekauften Stiefvater zu leben, blieb Schroeder in Plauen.
