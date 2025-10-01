Dieser Plauener trennte sich für die DDR von seiner Familie – doch dann kamen Zweifel auf

Plauen
Die Familie von Mario Schroeder reiste 1985 in den Westen aus. Er blieb im Vogtland. Dann wollte auch er gehen, vorher sein Haus verkaufen. Doch dazu kam es nie. Hier erzählt er seine Geschichte.
Mit nicht einmal 17 Jahren hat Mario Schroeder aus Plauen eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Damals für die DDR und gegen seine Familie. Als seine Mutter samt Geschwistern 1985 ausreisten, um bei dem vorher inhaftierten und von der BRD freigekauften Stiefvater zu leben, blieb Schroeder in Plauen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.