Dieser Vogtländer malt Sehnsuchtsorte

Plauen
Eine neue Ausstellung im Leubnitzer Schloss trägt den Titel „Sehnsuchtsorte“. Was der vogtländische Künstler Matthias Kriesel darunter versteht.
Sehnsuchtsorte kennt wohl jeder. Vielleicht ist es ein Strand, weit weg gelegen, oder ein Berg weit oben, mit herrlicher Aussicht. Auch Matthias Kriesel hat Sehnsuchtsorte. Sie liegen gleich vor der Haustür: „Das Vogtland. Da gibt es viele Ecken. Man muss zu Fuß gehen, um alle zu entdecken.“
