Digitale Kfz-Zulassung im Vogtlandkreis erneut verzögert: Das ist der Grund

Die Einführung der Online-Kfz-Zulassung sollte eigentlich am Dienstag erfolgen - doch dazu kam es nicht. Woran es hakte, wann der Start jetzt geplant ist und warum die Verzögerung für Kunden auch einen Vorteil bringt.

Unerwarteter Stolperer Richtung digitale Behörde im Vogtland: Die Einführung der Online-Kfz-Zulassung (i-Kfz) im Vogtlandkreis verzögert sich erneut. Es habe technische Probleme gegeben, teilte das Straßenverkehrsamt des Vogtlandkreises mit. Die geplante Umstellung des Verfahrens an ein Rechenzentrum in Leipzig und damit an einen externen...