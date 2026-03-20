Digitaler Erinnerungsort am Wendedenkmal in Plauen eingeweiht

Mittels interaktivem Monitor berichten Zeitzeugen ab sofort am Thoms-Küttler-Platz von den Ereignissen des 7. Oktober 1989. Wie viel das multimediale „Nachschlagewerk“ kostet und wer es bezahlt hat.

Was gibt es da zu sehen? Das fragen sich Passanten, die an dem großen Bildschirm nahe dem Plauener Wendedenkmal vorbei schlendern. Der scheinbar überdimensionale Fernseher ist in Wahrheit ein Multimedia-Monitor – und ein neuer digitaler Erinnerungsort. Freitagnachmittag wurde dieser am Thomas-Küttler-Platz eingeweiht. Was gibt es da zu sehen? Das fragen sich Passanten, die an dem großen Bildschirm nahe dem Plauener Wendedenkmal vorbei schlendern. Der scheinbar überdimensionale Fernseher ist in Wahrheit ein Multimedia-Monitor – und ein neuer digitaler Erinnerungsort. Freitagnachmittag wurde dieser am Thomas-Küttler-Platz eingeweiht.