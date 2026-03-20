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ZEITUNG
OB Steffen Zenner (Mi.), Initiator Sebastian Höfer (li.) und Kai-Michael Sprenger enthüllten den Monitor.
OB Steffen Zenner (Mi.), Initiator Sebastian Höfer (li.) und Kai-Michael Sprenger enthüllten den Monitor. Foto: Ellen Liebner
Frank Gareis spielte auf dem Saxofon Lieder der Wende, zum Beispiel „Wind of Change“.
Frank Gareis spielte auf dem Saxofon Lieder der Wende, zum Beispiel „Wind of Change“. Foto: Ellen Liebner
Eine Stieleiche wurde gepflanzt, weil zuvor ein Baum für das Aufstellen des Bildschirms gefällt werden musste.
Eine Stieleiche wurde gepflanzt, weil zuvor ein Baum für das Aufstellen des Bildschirms gefällt werden musste. Foto: Sabine Schott
OB Steffen Zenner (Mi.), Initiator Sebastian Höfer (li.) und Kai-Michael Sprenger enthüllten den Monitor.
OB Steffen Zenner (Mi.), Initiator Sebastian Höfer (li.) und Kai-Michael Sprenger enthüllten den Monitor. Foto: Ellen Liebner
Frank Gareis spielte auf dem Saxofon Lieder der Wende, zum Beispiel „Wind of Change“.
Frank Gareis spielte auf dem Saxofon Lieder der Wende, zum Beispiel „Wind of Change“. Foto: Ellen Liebner
Eine Stieleiche wurde gepflanzt, weil zuvor ein Baum für das Aufstellen des Bildschirms gefällt werden musste.
Eine Stieleiche wurde gepflanzt, weil zuvor ein Baum für das Aufstellen des Bildschirms gefällt werden musste. Foto: Sabine Schott
Plauen
Digitaler Erinnerungsort am Wendedenkmal in Plauen eingeweiht
Redakteur
Von Sabine Schott
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Mittels interaktivem Monitor berichten Zeitzeugen ab sofort am Thoms-Küttler-Platz von den Ereignissen des 7. Oktober 1989. Wie viel das multimediale „Nachschlagewerk“ kostet und wer es bezahlt hat.

Was gibt es da zu sehen? Das fragen sich Passanten, die an dem großen Bildschirm nahe dem Plauener Wendedenkmal vorbei schlendern. Der scheinbar überdimensionale Fernseher ist in Wahrheit ein Multimedia-Monitor – und ein neuer digitaler Erinnerungsort. Freitagnachmittag wurde dieser am Thomas-Küttler-Platz eingeweiht.
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