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Steffen Zenner, Kai-Michael Sprenger und Sebastian Höfer (v. li.) enthüllten den Monitor.
Steffen Zenner, Kai-Michael Sprenger und Sebastian Höfer (v. li.) enthüllten den Monitor. Foto: Ellen Liebner
Steffen Zenner, Kai-Michael Sprenger und Sebastian Höfer (v. li.) enthüllten den Monitor.
Steffen Zenner, Kai-Michael Sprenger und Sebastian Höfer (v. li.) enthüllten den Monitor. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Unmittelbar nach Einweihung: „Technische Probleme“ bei Monitor am Plauener Wendedenkmal
Redakteur
Von Sabine Schott
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Inzwischen funktioniere der digitale Erinnerungsort wieder, heißt es seitens der Verwaltung. Rund um die Uhr lässt er sich aber nicht nutzen.

Kaum war sie eingeweiht, ließ sie sich nicht wie geplant bedienen: die digitale Erinnerungstafel, die seit Freitagnachmittag am Thomas-Küttler-Platz steht. Und dass, obwohl Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) bei der Übergabe des Monitors von einer geradezu kinderleichten Bedienung via Touchscreen gesprochen hatte. Während Passanten zu...
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