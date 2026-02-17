Diska-Markt in Elsterberg vor dem Abriss

In Elsterberg soll ein neuer Diska-Markt gebaut werden. Dafür verschwindet der bisherige Einkaufsmarkt. Die Stadträte haben den Weg freigemacht.

Die Elsterberger Stadträte haben in ihrer jüngsten Sitzung die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Projekt Diska an der Elsteraue beschlossen. Dabei geht es um den Abbruch des bisherigen Diska-Marktes und die Errichtung eines neuen Gebäudes. Ziel ist die geordnete Weiterentwicklung und Modernisierung des...