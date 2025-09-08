Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Diskussion in Plauen: Wer übernimmt Verantwortung für Freiheit und Demokratie?

Der in Burgstädt geborene Autor Marko Martin ist am Dienstag in Plauen.
Der in Burgstädt geborene Autor Marko Martin ist am Dienstag in Plauen. Bild: Anke Illing
Der in Burgstädt geborene Autor Marko Martin ist am Dienstag in Plauen.
Der in Burgstädt geborene Autor Marko Martin ist am Dienstag in Plauen. Bild: Anke Illing
Plauen
Diskussion in Plauen: Wer übernimmt Verantwortung für Freiheit und Demokratie?
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Freiheitsaufgaben“ heißt das Buch von Marko Martin. Am Dienstagabend kann man in Plauen mit ihm diskutieren, was darunter zu verstehen ist.

35 Jahre nach der Wiedervereinigung steht Deutschland an einem entscheidenden Punkt: Im Osten machen sich Ernüchterung und Rechtsruck bemerkbar, während im Westen Resignation und Unsicherheit um sich zu greifen scheinen. Wer übernimmt Verantwortung für Freiheit und demokratische Rechte? Oder geben wir diese schleichend preis? Am Dienstag, 9....
