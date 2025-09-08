Diskussion in Plauen: Wer übernimmt Verantwortung für Freiheit und Demokratie?

Plauen
„Freiheitsaufgaben“ heißt das Buch von Marko Martin. Am Dienstagabend kann man in Plauen mit ihm diskutieren, was darunter zu verstehen ist.
35 Jahre nach der Wiedervereinigung steht Deutschland an einem entscheidenden Punkt: Im Osten machen sich Ernüchterung und Rechtsruck bemerkbar, während im Westen Resignation und Unsicherheit um sich zu greifen scheinen. Wer übernimmt Verantwortung für Freiheit und demokratische Rechte? Oder geben wir diese schleichend preis? Am Dienstag, 9....
