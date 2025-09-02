Diskussion um Smartphone-Nutzung: In dieser Plauener Schule gibt es jetzt einen Safe für Handys

In der Dittes-Oberschule ist die Handynutzung verboten. Stattdessen gibt es jetzt eine besondere Aufbewahrungsmöglichkeit.

Ein Aufsteller am Schuleingang der Plauener Dittes-Oberschule weist darauf hin: Hier herrscht striktes Handy-Verbot. Weil es keine Ausnahmen geben soll, können Schüler seit Beginn des Schuljahres Mobiltelefone tagsüber in einem besonderen Safe aufbewahren. Was neu daran ist? „Eltern können die Schließfächer für einen geringen Obolus...