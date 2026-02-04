Dörfer im Nord-Vogtland planen engere Zusammenarbeit

Kleingera, Brockau und Coschütz wollen zusammenrücken. Bei einem ersten Treffen wurde jetzt darüber gesprochen, wie die bestehende Zusammenarbeit der Vereine ausgebaut werden kann.

Die nordvogtländischen Dörfer Kleingera, Brockau und Coschütz streben eine engere Zusammenarbeit an. Darauf haben sich die drei Ortsvorsteher Marie-Theres Müller (Brockau), Rico Schneider (Kleingera) und Andreas Oberlein (Coschütz) verständigt.