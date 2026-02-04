MENÜ
Die Brockauer Ortsvorsteherin Marie-Theres Müller schaut auch in die Nachbardörfer.
Die Brockauer Ortsvorsteherin Marie-Theres Müller schaut auch in die Nachbardörfer. Bild: jb steps
Plauen
Dörfer im Nord-Vogtland planen engere Zusammenarbeit
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Kleingera, Brockau und Coschütz wollen zusammenrücken. Bei einem ersten Treffen wurde jetzt darüber gesprochen, wie die bestehende Zusammenarbeit der Vereine ausgebaut werden kann.

Die nordvogtländischen Dörfer Kleingera, Brockau und Coschütz streben eine engere Zusammenarbeit an. Darauf haben sich die drei Ortsvorsteher Marie-Theres Müller (Brockau), Rico Schneider (Kleingera) und Andreas Oberlein (Coschütz) verständigt.
Mehr Artikel