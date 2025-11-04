Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Doku über Plauener Falknerei Herrmann: Riesiger Ansturm auf Premierentickets

Am Freitag wird im Theater die Dokuserie über die Falknerei von Hans-Peter Herrmann präsentiert.
Am Freitag wird im Theater die Dokuserie über die Falknerei von Hans-Peter Herrmann präsentiert.
Plauen
Doku über Plauener Falknerei Herrmann: Riesiger Ansturm auf Premierentickets
Von Jonas Patzwaldt
Es soll werden wie „Elefant, Tiger und Co“: Am Freitag wird im Vogtlandtheater erstmals eine eigene Dokureihe über die Falknerei Herrmann präsentiert. Es gibt es sogar eine Bonusfolge zu sehen.

Die Spannung steigt: Am kommenden Freitag feiert die Dokumentarserie „#flugmodus – Die Serie aus der Falknerei Herrmann“ im Plauener Vogtlandtheater Premiere. Die schlechte Nachricht für alle, die noch kein Ticket haben: Alle 437 Plätze des großen Saals sind ausverkauft. Die verbliebenden Karten gingen laut Produzent Steffen Hegner nach...
