Doku über Plauener Falknerei Herrmann: Riesiger Ansturm auf Premierentickets

Plauen
Es soll werden wie „Elefant, Tiger und Co“: Am Freitag wird im Vogtlandtheater erstmals eine eigene Dokureihe über die Falknerei Herrmann präsentiert. Es gibt es sogar eine Bonusfolge zu sehen.
Die Spannung steigt: Am kommenden Freitag feiert die Dokumentarserie „#flugmodus – Die Serie aus der Falknerei Herrmann“ im Plauener Vogtlandtheater Premiere. Die schlechte Nachricht für alle, die noch kein Ticket haben: Alle 437 Plätze des großen Saals sind ausverkauft. Die verbliebenden Karten gingen laut Produzent Steffen Hegner nach...
