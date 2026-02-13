MENÜ
  • Drachenhöhle Syrau ist in die Saison gestartet: Neue Attraktion entsteht im Außengelände

Manuela Schindler und Drache Justus in der Syrauer Drachenhöhle.
Bild: Simone Zeh
Manuela Schindler und Drache Justus in der Syrauer Drachenhöhle.
Manuela Schindler und Drache Justus in der Syrauer Drachenhöhle. Bild: Simone Zeh
Plauen
Drachenhöhle Syrau ist in die Saison gestartet: Neue Attraktion entsteht im Außengelände
Von Simone Zeh
Die Drachenhöhle in Syrau hat nach der Januar-Pause jetzt wieder täglich geöffnet. Für den Park ist dieses Jahr eine Neuerung geplant.

Drache Justus dürfte es freuen: Besucher können ab sofort wieder jeden Tag zwischen 10 und 16 Uhr in die Tiefe der Drachenhöhle Syrau steigen. Die Schauhöhle ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien, auch in den Winterferien. Im Januar war die Höhle wie jedes Jahr geschlossen gewesen. Nun hat sie wieder geöffnet.
Mehr Artikel