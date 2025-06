Drei auf einen Streich: Es gibt Storchennachwuchs im Vogtland

Im Weischlitzer Storchennest hat die Elternzeit begonnen. Doch die neu gegründete Familie wird noch immer von Artgenossen attackiert.

In Weischlitz gibt es gleich drei Gründe zur Freude: Das Storchenpaar, das vor zwei Monaten den Horst auf dem Gelände der Firma Autobund an der Uferstraße bezogen hat, hat endlich Nachwuchs. Drei kleine Störchlein recken schon die Schnäbel in die Höhe. „Wir hatten ja auf wenigstens ein Küken gehofft, jetzt sind es gleich drei“, freut...