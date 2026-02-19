Drei große Stadtfeste in diesem Jahr in Plauen: Rückt der „Plauener Herbst“ jetzt dauerhaft in den Sommer?

Plauen
Die Vorbereitungen fürs große Feiern sind angelaufen. Eine Frage blieb bislang offen: Wo steht der „Plauener Herbst“ in diesem Jahr im Kalender?
Plauen wird auch in diesem Jahr drei große Stadtfeste erleben: Los geht es vom 8. bis 10. Mai mit dem „Plauener Frühling“. Vom 19. bis 21. Juni folgt das 65. Plauener Spitzenfest. Der „Plauener Herbst“ beendet traditionell das innerstädtische Festgeschehen.
