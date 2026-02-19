MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Drei große Stadtfeste in diesem Jahr in Plauen: Rückt der „Plauener Herbst“ jetzt dauerhaft in den Sommer?

Bei den Stadtfesten wird der Altmarkt regelmäßig zu einer großen Partyzone.
Bei den Stadtfesten wird der Altmarkt regelmäßig zu einer großen Partyzone. Bild: Initiative Plauen/Archiv
Der „Plauener Herbst“ fand im vergangenen Jahr erstmals im August statt.
Der „Plauener Herbst“ fand im vergangenen Jahr erstmals im August statt. Bild: Ellen Liebner
Rico Kusche führt mit der Raumgestaltung Plauen ein mittelständisches Unternehmen und ist darüber hinaus ehrenamtlich in der Initiative Plauen und im Stadtrat sehr aktiv.
Rico Kusche führt mit der Raumgestaltung Plauen ein mittelständisches Unternehmen und ist darüber hinaus ehrenamtlich in der Initiative Plauen und im Stadtrat sehr aktiv. Bild: Ellen Liebner
Bei den Stadtfesten wird der Altmarkt regelmäßig zu einer großen Partyzone.
Bei den Stadtfesten wird der Altmarkt regelmäßig zu einer großen Partyzone. Bild: Initiative Plauen/Archiv
Der „Plauener Herbst“ fand im vergangenen Jahr erstmals im August statt.
Der „Plauener Herbst“ fand im vergangenen Jahr erstmals im August statt. Bild: Ellen Liebner
Rico Kusche führt mit der Raumgestaltung Plauen ein mittelständisches Unternehmen und ist darüber hinaus ehrenamtlich in der Initiative Plauen und im Stadtrat sehr aktiv.
Rico Kusche führt mit der Raumgestaltung Plauen ein mittelständisches Unternehmen und ist darüber hinaus ehrenamtlich in der Initiative Plauen und im Stadtrat sehr aktiv. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Drei große Stadtfeste in diesem Jahr in Plauen: Rückt der „Plauener Herbst“ jetzt dauerhaft in den Sommer?
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vorbereitungen fürs große Feiern sind angelaufen. Eine Frage blieb bislang offen: Wo steht der „Plauener Herbst“ in diesem Jahr im Kalender?

Plauen wird auch in diesem Jahr drei große Stadtfeste erleben: Los geht es vom 8. bis 10. Mai mit dem „Plauener Frühling“. Vom 19. bis 21. Juni folgt das 65. Plauener Spitzenfest. Der „Plauener Herbst“ beendet traditionell das innerstädtische Festgeschehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
16.02.2026
3 min.
Parkplatznot am Rande der Plauener Innenstadt: Kann der Topfmarkt das Problem lindern?
Der Topfmarkt liegt zeitweise in einigen Teilen brach, bietet Platz für parkende Autos.
Anwohner, Beschäftigte und Besucher haben es rund ums Malzhaus schwer, einen Parkplatz zu finden. Nun gibt es eine Idee, wie die Situation verbessert werden kann. Doch im Rathaus herrscht Skepsis.
Bernd Jubelt
25.01.2026
2 min.
Initiative Plauen: Vereins-Chef gibt seine Funktion auf
Steffen Krebs (rechts) mit Vereinsmitglied Peggy Holzmüller sowie Conny Schmidt vom Spiel-Spaß-Kindertreff. Co-Vorsitzender Rico Kusche (2. von rechts) übernimmt nun.
Führungswechsel beim Gewerbeverein Initiative Plauen: Der langjährige Vorstandsvorsitzende macht Platz für einen Neuanfang. Vorerst gibt es eine neue kommissarische Leitung.
Swen Uhlig
06:10 Uhr
2 min.
Immer Haaland gegen Kane? Göttlich fordert Fußball-Reformen
St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich. (Archivbild)
Beim Thema WM-Boykott sorgte er für Aufsehen. Jetzt hat St.-Pauli-Präsident Göttlich bei einem anderen Thema nachgelegt.
17:30 Uhr
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
06:35 Uhr
2 min.
Wahlumfrage sieht AfD bei 37 Prozent
Am 20. September wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt.
Sieben Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in MV. Eine neue Wahlumfrage sieht die AfD bei 37 Prozent - weit vor allen anderen Parteien.
Mehr Artikel