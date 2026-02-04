Drei Menschen bei Frontalzusammenstoß auf B 92 nahe Plauen verletzt

Plauen
Am Mittwochvormittag war kurz vor Plauen ein Überholvorgang misslungen. Die Straße musste nach dem Unfall für rund drei Stunden voll gesperrt werden.
Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Mittwochvormittag auf der B 92 zwischen Elsterberg und Plauen gegeben. Rund 1,5 Kilometer vor dem Kreisverkehr an der Schöpsdrehe waren kurz vor 10 Uhr zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Daraufhin musste die Straße für etwa drei Stunden gesperrt werden. Laut Polizei wollte ein Pkw einen Lkw...
