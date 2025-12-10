Drei Unfälle in kurzer Zeit auf der B 92 in Plauen: Vollsperrung nach gut drei Stunden wieder aufgehoben

Plauen
Kurz vor der Stadtgrenze war es am Mittwochmorgen zu mehreren Unfällen gekommen. Die Ursache ist noch unklar. Es entstand hoher Sachschaden.
Drei Verletzte und sieben kaputte Fahrzeuge sind die Unfallbilanz auf der B 92 am Mittwochmorgen in Plauen. Laut Polizei war es auf der Oelsnitzer Straße zwischen Leibniz- und Kemmlerstraße gegen 7.15 Uhr zu einem ersten Unfall gekommen. In der Folge gab es dann in diesem Bereich zwei weiteren Kollisionen. In zwei Fällen waren jeweils zwei...
