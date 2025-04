Dresdener Frauenkirchenkantor Matthias Grünert gibt in Plauen ein Solokonzert

Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach. Das Publikum kann dabei ein neues Instrument erleben.

Der Kantor der Dresdener Frauenkirche, Matthias Grünert, hat im Januar bereits die neue Orgel der Neuapostolischen Kirche an der Kleinfriesener Straße 31 in Plauen bei einem Konzert mit dem Blechbläserensemble Harmonic Brass vorgestellt. Laut einer Mitteilung der Veranstalter wird er am Freitag, 11. April, ab 19.30 Uhr dort ein Solokonzert...