  Droht Nahverkehr im Vogtland ein Finanzkollaps? Plauens Ex-Oberbürgermeister zur Förderpolitik: „Sachsen hat klebrige Finger"

Elstertallinie der Bahn versus Stadtverkehr der Tram: Am Bahnhof Mitte in Plauen kreuzen sich die Linien von Straßenbahn und Bahnverkehr.
Elstertallinie der Bahn versus Stadtverkehr der Tram: Am Bahnhof Mitte in Plauen kreuzen sich die Linien von Straßenbahn und Bahnverkehr. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Droht Nahverkehr im Vogtland ein Finanzkollaps? Plauens Ex-Oberbürgermeister zur Förderpolitik: „Sachsen hat klebrige Finger“
Von Ulrich Riedel
Beunruhigende Einblicke in die Finanzen des ÖPNV im Vogtland gewährte Geschäftsführer Michael Barth. Steht der Kostentreiber Bahnverkehr einer Lösung für die Plauener Straßenbahn im Weg?

Der Nahverkehr steht im Vogtlandkreis vor enormen Herausforderungen. Wie der zuständige Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland (ZVV) stetig steigende Kosten in den Griff bekommen und zugleich eine ausgewogene Mischung aus Bahn, Bus und Straßenbahn hinbekommen will – darauf hat die Bevölkerung einen Anspruch –, das konnte...
Mehr Artikel