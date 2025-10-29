E-Center in Plauen fast fertig: Wann öffnet der neue Supermarkt und ab wann ist der ovale Kreisverkehr nutzbar?

Plauen
Der neue Edeka an der Reißiger Straße soll noch in diesem Jahr eröffnen. Bei einer Baustellenbegehung verriet der Marktleiter am Mittwoch Details.
Im Advent soll es losgehen: Mitte Dezember eröffnet das neue E-Center an der Reißiger Straße in Plauen. Bei einer Baustellenbegehung verriet Marktleiter Karl-Christian Bruckner am Mittwoch Details zum Angebot und zur Einrichtung. Erstmals bekam die Öffentlichkeit einen Einblick in die neue Ladenfläche.
