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Foto: Ellen Liebner
Foto: Ellen Liebner
Plauen
Ein Blütentraum in Weiß: Weberhäuser an der Plauener Elsteraue fürs Osterfest gerüstet
Von FP
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Auf dem Areal des einzigartigen Ensembles können Familien am Sonntag alle möglichen Handwerkskünste ausprobieren. Warum sich Kommen lohnt.

Zum Osterfest laden die Weberhäuser an der Plauener Elsteraue am Sonntag, 22. März, von 10 bis 17 Uhr ein. Auf dem Gelände des einzigartigen Ensembles können Besucher Brot backen, drechseln, Kerzen ziehen, Kränze binden, filzen, Holzosteranhänger bemalen, in der Bibliothek ein Mosaik gestalten. In der neuen Keramikwerkstatt werden Ostereier...
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