Ein Hauch von Weihnachten in Reuth

Plauen
Zu einem Nachmittag, der ganz im Sinne von Weihnachten steht, wird in Reuth eingeladen. In der Kirche und in Hechlers Heimathaus ist allerhand los.
Es weihnachtet in Reuth am Samstag, 13. Dezember. Von 13 bis 19 Uhr ist die Tür von Hechlers Heimathaus, einem privaten Museum, geöffnet. Klaus Hechler aus Reuth hat in vielen Jahren Exponate zusammengetragen, die das Leben vorhergehender Generationen im Vogtland und im Erzgebirge verdeutlichen. In diesen Tagen zeigt sich das Heimatmuseum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.