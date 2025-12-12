MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Von 1828 ist der Bauernschrank, den Klaus Hechler hier zeigt.
Von 1828 ist der Bauernschrank, den Klaus Hechler hier zeigt. Bild: Simone Zeh
Von 1828 ist der Bauernschrank, den Klaus Hechler hier zeigt.
Von 1828 ist der Bauernschrank, den Klaus Hechler hier zeigt. Bild: Simone Zeh
Plauen
Ein Hauch von Weihnachten in Reuth
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu einem Nachmittag, der ganz im Sinne von Weihnachten steht, wird in Reuth eingeladen. In der Kirche und in Hechlers Heimathaus ist allerhand los.

Es weihnachtet in Reuth am Samstag, 13. Dezember. Von 13 bis 19 Uhr ist die Tür von Hechlers Heimathaus, einem privaten Museum, geöffnet. Klaus Hechler aus Reuth hat in vielen Jahren Exponate zusammengetragen, die das Leben vorhergehender Generationen im Vogtland und im Erzgebirge verdeutlichen. In diesen Tagen zeigt sich das Heimatmuseum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
26.09.2025
2 min.
Erntedank und Herbstmarkt stehen in Reuth bevor
Bunt zeigt sich der Herbstmarkt in Reuth jedes Jahr.
Es ist der 17. Herbstmarkt, zu welchem der Heimatverein für Sonntag einlädt. Zugleich heißt die Kirchgemeinde zum Erntedank willkommen. Im Agrarbetrieb stehen die Stalltüren offen.
Simone Zeh
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
01.11.2025
1 min.
Was die neue Vollsperrung im Weischlitzer Ortsteil Reuth für die Autofahrer bedeutet
Autofahrer müssen sich in Reuth ab Montag auf eine Umleitung einstellen.
Am Montag beginnen mehrwöchige Bauarbeiten. Kraftfahrer sollten mehr Zeit einplanen.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel