  • Ein Jahr auf Tour mit Dialyse-Patienten im Vogtland: Der tägliche Kampf um ein Leben in Würde

Robby (57) lag drei Monate im Koma, saß sieben Jahre im Rollstuhl, steht wieder auf eigenen Füßen und arbeitet sogar. An drei Tagen pro Woche muss er nach Plauen zur Dialyse.
Robby (57) lag drei Monate im Koma, saß sieben Jahre im Rollstuhl, steht wieder auf eigenen Füßen und arbeitet sogar. An drei Tagen pro Woche muss er nach Plauen zur Dialyse. Bild: Ulrich Riedel
Plauen
Ein Jahr auf Tour mit Dialyse-Patienten im Vogtland: Der tägliche Kampf um ein Leben in Würde
Von Ulrich Riedel
Die Blutwäsche in Plauen und in hunderten weiteren Dialysezentren ermöglicht Nierenkranken das Weiterleben. Vom beeindruckenden Umgang Betroffener mit ihrer schwierigen Situation.

Es war vor genau einem Jahr. Am 7. Oktober 2024, wenige Tage nach meinem Renteneinstieg und dem Abschied aus der Plauener „Freie Presse“-Redaktion, trat ich bei der Taxifirma Hager zum Dienst als Mini-Jobber an. Meine ersten Fahrgäste: Harald und Peter, die dreimal pro Woche von Oelsnitz zum Dialysezentrum Plauen und wieder zurückgebracht...
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
16.09.2025
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
27.09.2025
4 min.
Rätsel um fehlerhafte Rentenbescheide: Wo man im Vogtland eine Zweitmeinung einholen kann
Die diplomierte Juristin und zertifizierte Rentenberaterin Sandy van Heiden bietet in Plauen unabhängige Rentenberatung.
Endlich Rentner. Der staatliche Rentenversicherungsträger schickt den Bescheid mit dem errechneten Betrag. Viele verlassen sich darauf. Doch wie hoch ist die Fehlerquote? Wer es unabhängig durchrechnen lassen will, findet Angebote.
Ulrich Riedel
Mehr Artikel