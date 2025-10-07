Ein Jahr auf Tour mit Dialyse-Patienten im Vogtland: Der tägliche Kampf um ein Leben in Würde

Die Blutwäsche in Plauen und in hunderten weiteren Dialysezentren ermöglicht Nierenkranken das Weiterleben. Vom beeindruckenden Umgang Betroffener mit ihrer schwierigen Situation.

Es war vor genau einem Jahr. Am 7. Oktober 2024, wenige Tage nach meinem Renteneinstieg und dem Abschied aus der Plauener „Freie Presse“-Redaktion, trat ich bei der Taxifirma Hager zum Dienst als Mini-Jobber an. Meine ersten Fahrgäste: Harald und Peter, die dreimal pro Woche von Oelsnitz zum Dialysezentrum Plauen und wieder zurückgebracht...