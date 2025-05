Ein Stück vom Weischlitzer Rathaus wurde gestohlen: Polizei sucht Diebe

Auf Beutezug nach Wertvollem machten Täter nicht mal vor einem Gemeindeamt Halt.

Zwei Fallrohre für die Regenrinne haben noch unbekannte Täter vom Rathaus Weischlitz gestohlen. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen dem 14. und 15. Mai, vermutlich in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden. Sie lösten die Schellen und nahmen die Rohre, jeweils 2,50 Meter lang, mit. Den Wert gibt die Polizei mit etwa 600 Euro an....