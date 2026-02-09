Ein Verletzter bei Wohnungsbrand im Vogtland

Feuerwehren aus Sachsen und Thüringen waren am Sonntag in Elsterberg im Einsatz. Was bisher zu dem Brand bekannt ist.

Mehrere Feuerwehren mussten am Sonntagabend zu einem Brand nach Elsterberg ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 20.30 Uhr ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Walter-Suchanek-Straße ausgebrochen. Betroffen war eine Wohnung im Obergeschoss, die durch den Brand so stark beschädigt wurde, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Der...