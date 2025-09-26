Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ein Vogtländer erfand die Würzpaste „Bums“: Diese drei jungen Leute wollen die Erfolgsgeschichte jetzt fortsetzen

Timon Mehlhose, Anton Oeser und Louis-Emilio Jähn (von links) sind beim Start-up „Bums“ eingestiegen.
Timon Mehlhose, Anton Oeser und Louis-Emilio Jähn (von links) sind beim Start-up „Bums“ eingestiegen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Ein Vogtländer erfand die Würzpaste „Bums“: Diese drei jungen Leute wollen die Erfolgsgeschichte jetzt fortsetzen
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Mal im Monat schreddern drei Plauener Studenten 30 Kilogramm frisches Grünzeug und stellen daraus eine würzige Paste her. „Bums“ nennt sich jene Mischung, die bereits eine alte Bekannte ist.

Geschmack, das ist es, was drei junge Männer sich fürs Essen wünschen. Oder, um es vogtländisch auszudrücken: ordentlich „Bums“. So heißt denn auch eine im Vogtland entstandene Würzmischung: Die Gemüsepaste mit dem einprägsamen Namen hat der Plauener Dozent Gerry Hallbauer vor Jahren erfunden und ein Start-up gegründet....
