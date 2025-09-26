Ein Vogtländer erfand die Würzpaste „Bums“: Diese drei jungen Leute wollen die Erfolgsgeschichte jetzt fortsetzen

Zwei Mal im Monat schreddern drei Plauener Studenten 30 Kilogramm frisches Grünzeug und stellen daraus eine würzige Paste her. „Bums“ nennt sich jene Mischung, die bereits eine alte Bekannte ist.

Geschmack, das ist es, was drei junge Männer sich fürs Essen wünschen. Oder, um es vogtländisch auszudrücken: ordentlich „Bums“. So heißt denn auch eine im Vogtland entstandene Würzmischung: Die Gemüsepaste mit dem einprägsamen Namen hat der Plauener Dozent Gerry Hallbauer vor Jahren erfunden und ein Start-up gegründet.... Geschmack, das ist es, was drei junge Männer sich fürs Essen wünschen. Oder, um es vogtländisch auszudrücken: ordentlich „Bums“. So heißt denn auch eine im Vogtland entstandene Würzmischung: Die Gemüsepaste mit dem einprägsamen Namen hat der Plauener Dozent Gerry Hallbauer vor Jahren erfunden und ein Start-up gegründet....