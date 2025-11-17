Ein Zeitzeuge erinnert sich: Podiumsgespräch zur Sonderausstellung „Bomben auf Plauen“

Die Auseinandersetzung mit den Bombardierungen Plauens in den Jahren 1944 und 1945 geht weiter. Für die Veranstaltung am Donnerstag gibt es noch Eintrittskarten.

Mit dem Ende der Sonderausstellung „Bomben auf Plauen“ im Oktober hat das Vogtlandmuseum ein intensives Kapitel der historischen Aufarbeitung geschlossen. Die Auseinandersetzung mit den Bombardierungen Plauens in den Jahren 1944 und 1945 geht dennoch weiter: Am Donnerstag, 20. November, findet um 17 Uhr ein Podiumsgespräch in der Fabrik der... Mit dem Ende der Sonderausstellung „Bomben auf Plauen“ im Oktober hat das Vogtlandmuseum ein intensives Kapitel der historischen Aufarbeitung geschlossen. Die Auseinandersetzung mit den Bombardierungen Plauens in den Jahren 1944 und 1945 geht dennoch weiter: Am Donnerstag, 20. November, findet um 17 Uhr ein Podiumsgespräch in der Fabrik der...