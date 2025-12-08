Einbrecher stehlen aus Wohnhaus in Plauen vierstelligen Geldbetrag

Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und hinterließen erheblichen Schaden. Auf was die Polizei nun setzt.

In ein Einfamilienhaus an der Straße Am Preißelpöhl in Plauen wurde am Samstag, 6. Dezember, eingebrochen, hat die Polizei berichtet. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und stahlen Bargeld in vierstelliger Höhe. Der Einbruch ereignete sich zwischen 11 und 18.30 Uhr. Am Haus entstand zudem ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Ermittlungen...