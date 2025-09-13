Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug: In Mißlareuth mussten die Beamten Spuren eines Einbruchs sichern.
Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug: In Mißlareuth mussten die Beamten Spuren eines Einbruchs sichern. Bild: Marijan Murat/dpa
Plauen
Einbruch in Einfamilienhaus im Vogtland
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nahe der Landesgrenze zu Bayern bzw. Thüringen sind Unbekannte in ein Eigenheim eingedrungen. Der Wert der Beute entspricht einem vierstelligen Betrag.

Weischlitz.

Im Weischlitzer Ortsteil Mißlareuth sind Unbekannte am Freitagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, müssen die Täter in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 21.15 Uhr in das Eigenheim eingedrungen sein. Den Angaben zufolge sind dabei Bargeld und Schmuck entwendet worden. Wie die Unbekannten in das Haus gekommen sind, teilte die Polizei nicht mit. Allerdings hieß es, dass es keinen Sachschaden am Gebäude gegeben hat. Als Gesamtwert der Beute nennt die Polizei einen vierstelligen Betrag. Die Beamten suchen Zeugen: Wem im genannten Zeitraum Personen aufgefallen sind, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich an die Kripo Zwickau zu wenden, Telefon 0375 428 4480. (su)

